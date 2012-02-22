追加：ギリシャ第2次支援関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《支援内容》 ◎WRAPUP2: ギリシャ国債交換、民間損失負担は実質74％か 参加率が焦点[ID:nTK8100037] ◎WRAPUP7: ユーロ圏財務相、ギリシャへの第2次支援策に合意 ＥＣＢも支援に関与[ID:nTK0737104] ◎〔情報ＢＯＸ〕ギリシャ支援でのユーロ圏財務相の合意内容[ID:nTK8098853] ◎〔情報ＢＯＸ〕ギリシャ支援策に関するＥＣＢとユーロ圏中央銀行の役割[ID:nTK0738736] 《要人発言》 ◎UPDATE1: ギリシャ債務交換、3月10日前後までの完了必須＝パパデモス首相[ID:nJT8100039] ◎オバマ米大統領、メルケル独首相と電話会談 対ギリシャ第2次支援承認を歓迎[ID:nJT8099771] ◎ＩＭＦ、ギリシャ第2次支援で230億ユーロ負担の可能性＝ドイツ財務相[ID:nJT8099265] ◎第2次支援承認は前向きな結果、ギリシャのユーロ加盟存続を長期的に支援＝財務相[ID:nJT8099587] 《その他》 ◎ギリシャ総選挙、支援策受け入れの2大政党が多数確保し連立樹立の見通し[ID:nTK8100135] ◎2012年のギリシャ財政赤字はＧＤＰの6.7％に、従来目標5.4％から悪化＝新財政緊縮法案[ID:nTK8099847] ◎ギリシャは2014年に成長回復、4年間でＧＤＰは17％減少へ＝ＥＵ当局者[ID:nJT8099547] ◎ギリシャ新民主主義党、債務交換に時間必要なら4月29日の選挙実施も可能＝関係者[ID:nJT8099727] ◎ギリシャ問題は特殊、民間債権者の債務再編参加は他国に適用されず＝レーン欧州委員[ID:nJT8099445] ◎ギリシャ債務、再び軌道から外れる可能性大いにある＝トロイカ報告書[ID:nJT8099609] ◎ギリシャ議会、債務損失の強制負担に関する法案を23日採決＝財務省筋[ID:nJT8099577] 《マーケットの反応》 ◎〔クロスマーケットアイ〕焦点はギリシャから実体経済に、欧州緊縮財政の波及警戒[ID:nTK0738724] 《分析記事》 ◎〔焦点〕欧州銀の将来像に不安 ＥＣＢオペはその場しのぎ[ID:nTK8098437] ◎〔ＥＣＢフォーカス〕3年物オペ、効果持続には次回も5000億ユーロ規模必要[ID:nTK8098513] ［東京 ２２日 ロイター］