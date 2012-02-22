23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ ２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 衆議院予算委員会（経済・円高・デフレ集中審議） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：００ 雪印メグミルク新商品・政策発表会 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ イオン トップバリュ商品説明会 １５：００ 民主党円高・欧州危機等対応研究会 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 藤田財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（水） ０６３０ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期台湾ＧＤＰ改定値 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ドイツ２年債入札 独首相・ＩＭＦ専務理事会談（ベルリン） 米大統領選：アリゾナ州メサで共和党候補者討論会 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 22 Feb Q1 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ ) 0.87 29 1.36 22 Feb DE DAIMLER AG Q4 ( DAIGn.DE ) ２３日（木） ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、下院の経済委員会で証言 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 独首相・欧州委員長・ＥＵ大統領会談（ベルリン） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 23 Feb Q4 American International Group ( AIG ) 0.59 16 #### 23 Feb FR CREDIT AGRICOLE SA Q4 ( CAGR.PA ) 23 Feb DE COMMERZBANK AG FINAL ( CBKG.DE ) 23 Feb GB ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FINAL ( RBS.L ) （東京 ２３日 ロイター）