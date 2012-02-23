24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：００ 民主党 資本市場・企業統治改革ＷＴ ０８：５０ １月企業向けサービス価格指数（日銀） １１：００ ムーディーズ「日本国債格付けメディア懇親会」 １１：００ １月８社乗用車生産・輸出実績 １２：３０ ロイター企業調査 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（木） ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、下院の経済委員会で証言 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 独首相・欧州委員長・ＥＵ大統領会談（ベルリン） ２４日（金） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １６３５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １８３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁と プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） イタリア国債入札 Ｇ２０財務相代理会合（２５日まで、メキシコ市） （東京 ２４日 ロイター）