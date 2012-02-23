起債予測一覧〔表〕＝2月24日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 山陽電気鉄道 <0#9052=JFI> 2/23 A 期間5年、発行額60億円 主幹事は野村 3月に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 2/22 AA 期間5年・10年 発行額は5年債が200億円程度、 10年債が50億円程度、 主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ 10年債がみずほ ソフトヒアリング実施 来週後半に起債予定 アコム <0#8572=JFI> 2/22 AA 期間3年、発行額230億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+220─240bp 2月28日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 2/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／ 利率は当初5年が0.80─1.40％、 以降が5年物円スワップの オファードレート+0.50─0.70％ 3月2日に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 森永乳業 <0#2264=JFI> 2/21 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／T(291回)+25─28bp 2月28日に起債予定 タカタ <0#7312=JFI> 2/21 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／T(299回)+28─31bp 来週前半に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 2/21 A 永久劣後債、 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月上旬に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 2/21 A 期間10年 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 双日 <0#2768=JFI> 2/16 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／L+30bp 2月24日に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 2/15 AA 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(93回)+10─13bp 来週前半に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 2/20 AA 期間3年、発行額100億円 ホールセール向け債 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、 みずほ、野村 レンジ／L+38bp 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は大和ＣＭ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、大和ＣＭ レンジ／L+30bp 2月24日に起債予定 サッポロホールディングス 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 <0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+13bp 2月24日に起債予定 日立化成工業 <0#4217=JFI> 2/13 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(320回)+22bp 2月24日に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 2/13 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／L+46─49bp 2月28日に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事はみずほ レンジ／T(299回)+37─42bp 来週前半に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯ