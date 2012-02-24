UPDATE1: 東急不動産<8815.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.81％

［東京 ２４日 ロイター］ みずほ証券によると、東急不動産8815.T<0#8815=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．８１％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３０％程度 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東急不動産 募集期間 ２月２４日 第１７回国内普通社債 払込日 ３月 ２日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．８１％ 主幹事 みずほ証券 発行価格 １００円 大和証券キャピタル・ 応募者利回り ０．８１０％ マーケッツ 償還日 ２０１７年３月２日 財務代理人 中央三井信託銀行 利払日 ３月、９月の各２日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）: みずほ証４５ 大和証券キャピタル・マーケッツ４５ 東海東京証１０ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）