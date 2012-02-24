UPDATE1: オリックス<8591.T>、3年・100億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.80％

［東京 ２４日 ロイター］ オリックス( 8591.T )<0#8591=JFI>は、期間３年の国内普 通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１００億円。主幹事の発表で明らかになっ た。 利率 ０．８０％ 発行価格 １００円 スプレッド ３年スワップレート＋０．３８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オリックス 募集期間 ２月２４日 第１５９回国内普通社債 払込日 ３月 ２日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．８０％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．８００％ 償還日 ２０１５年３月２日 利払日 ３月、９月の各２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券キャピタル・マーケッツ みずほ証券 野村証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）： ＳＭＢＣ日興証４０ 大和証券キャピタル・マーケッツ２０ みずほ証２０ 野村証２０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２２．５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）