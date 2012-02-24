UPDATE1: オリックス<8591.T>、第157回個人向け国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.11％

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［東京 ２４日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、第１５７回国内普
通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。期間５年で、発行額は３００億円。個人投資家を
対象に募集する。発行登録追補書類と主幹事の発表で明らかになった。
利率 １．１１％
発行価格 １００円
【 募集要項 】
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銘柄 オリックス 申込期間 ２月２７日─３月 ９日
第１５７回無担保社債 払込期日 ３月１３日
発行額 ３００億円 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 主幹事 下記参照
利率 １．１１％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行（代表）
発行価格 １００円 りそな銀行
償還期限 ２０１７年３月１３日 三菱ＵＦＪ信託銀行
利払日 ３月、９月の各１３日 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券
・引受証券と引受責任額（単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ１００ みずほ証１００ ＳＭＢＣ日興証５０
東海東京証２０ 岡三証１０ コスモ証１０ 安藤証５ 東洋証３ 丸三証２
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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