UPDATE1: オリックス<8591.T>、第158回個人向け国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.11％

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［東京 ２４日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、第１５８回国内普
通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。期間５年で、発行額は１５０億円。個人投資家を
対象に募集する。発行登録追補書類で明らかになった。
利率 １．１１％
発行価格 １００円
【 募集要項 】
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銘柄 オリックス 申込期間 ２月２７日─３月１２日
第１５８回無担保社債 払込期日 ３月１３日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 引受会社 野村証券（単独）
利率 １．１１％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 りそな銀行
償還期限 ２０１７年３月１３日 三菱ＵＦＪ信託銀行
利払日 ３月、９月の各１３日 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
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・引受手数料：５０銭
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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