公募投信の資金動向（2月）＝野村総合研究所

Investing |
［東京 ５日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した２月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2012年累計 合計 設定額 （11年4月─12年1月） （12年1月） (2月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 512,658 -5,419 170,641 162,692 12,818 15,880 国内株式 44,532 -869 7,792 8,026 440 899 海外株式 64,960 -893 14,940 24,282 1,649 2,401 国内債券 23,470 63 5,084 4,042 576 354 海外債券 233,317 -2,229 80,427 77,640 5,780 6,833 国内ハイブリッド 13,460 282 3,653 2,842 261 257 海外ハイブリッド 94,010 -1,369 35,609 28,691 1,777 3,371 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１２年１月末現在
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文