追加：中国全人代関連　ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＜５日＞ ◎UPDATE1: 2012年の中国の石炭生産量は伸び鈍化、発電量は3年ぶり低水準に＝ＮＤＲＣ[nTK8105699] ◎UPDATE2: 〔情報ＢＯＸ〕中国政府活動報告および財政省報告の骨子[ID:nTK8105197] ◎中国、今年上半期にも高利回り債市場開設の可能性＝ＣＳＲＣ委員長[ID:nTK8105381] ◎中国政府系ファンドＣＩＣ、2011年に300億ドルの新規資本注入＝副総経理[ID:nTK8105337] ◎UPDATE1: 中国の2012年治安維持費は前年比11.5％増、国防費は11.2％増[ID:nTK8105277] ◎UPDATE4: 中国政府活動報告、2012年ＧＤＰ伸び率目標を7.5％に設定 昨年の8％から引き下げ [ID:nTK0748646] ◎〔情報ＢＯＸ〕中国の全人代で議論されるとみられる課題[ID:nTK8090510] ◎中国経済こうみる：ＧＤＰ伸び率7％台に落ち込むリスク高まれば財政出動拡大も＝岡三証券 王氏[ID:nTK0748826] ◎中国経済こうみる：金融・財政両面での政策余地残す＝楽天証 土信田氏[ID:nTK0748676] ［東京 ５日 ロイター］