追加：中国全人代関連ヘッドライン一覧

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＜７日＞
◎1─2月の中国輸出は前年比7％増の見込み＝商務相[ID:nTK8108545]
◎中国、2012年にエネルギー・原材料輸入を拡大へ[ID:nTK8108523]
＜６日＞
◎地方政府、債務返済に向けたファンドを設立する必要＝財政相[ID:nTK8107401]
◎UPDATE1: 人民元の1日の許容変動幅、0.7─0.75％に拡大すべき＝人民銀政策委[ID:nTK8107229]
◎2012年の中国粗鋼生産、前年比4％増の見通し＝業界幹部[ID:nTK8107129]
◎COLUMN‐中国が直面する賃金上昇と成長鈍化、経済高度化の成否は日本企業にも影響[ID:nTK0749800]
◎中国、イランに対する一方的な制裁に反対 一段の協議求める＝楊外相[ID:nTK8106955]
◎地方融資プラットフォーム会社のデフォルトリスクは低い─中国銀行(601988.SS)会長＝上海証券報
[ID:nTK8106837]
＜５日＞
◎UPDATE1: 中国、人民元の一段と広いレンジでの変動を許容─人民銀総裁＝新華社[ID:nJT8106115]
◎中国の持続的な経済成長に向け、金利自由化推進の機は熟した＝ＣＢＲＣ前委員長[ID:nTK8105725]
◎UPDATE1: 2012年の中国の石炭生産量は伸び鈍化、発電量は3年ぶり低水準に＝ＮＤＲＣ[ID:nTK8105699]
◎UPDATE2: 〔情報ＢＯＸ〕中国政府活動報告および財政省報告の骨子[ID:nTK8105197]
◎中国、今年上半期にも高利回り債市場開設の可能性＝ＣＳＲＣ委員長[ID:nTK8105381]
◎中国政府系ファンドＣＩＣ、2011年に300億ドルの新規資本注入＝副総経理[ID:nTK8105337]
◎UPDATE1: 中国の2012年治安維持費は前年比11.5％増、国防費は11.2％増[ID:nTK8105277]
◎UPDATE4: 中国政府活動報告、2012年ＧＤＰ伸び率目標を7.5％に設定 昨年の8％から引き下げ
[ID:nTK0748646]
◎〔情報ＢＯＸ〕中国の全人代で議論されるとみられる課題[ID:nTK8090510]
◎中国経済こうみる：ＧＤＰ伸び率7％台に落ち込むリスク高まれば財政出動拡大も＝岡三証券
王氏[ID:nTK0748826]
◎中国経済こうみる：金融・財政両面での政策余地残す＝楽天証 土信田氏[ID:nTK0748676]
［東京 ６日 ロイター］
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