ＲＥＩＴファンドの2月末純資産は前月比＋5.7％、3カ月連続の増加

［東京 ６日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパー によると、国内で販売されているＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの２月末 純資産残高は前月末比５．７％増の約５兆４３９４億円。３カ月連続で増加し、５兆円台 を維持している。 資金フローも５カ月ぶりに純流入に転じ、流入額は１９７億円。 各ＲＥＩＴ市場および為替データについては、東証ＲＥＩＴ指数.TREIT、米ＲＥＩＴ 指数MSCI US REIT Index.RMZ、欧州不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index.FTEPRA、ドル／円JPY=、ユーロ／円EURJPY=をダブルクリックしてご覧くだ さい。