UPDATE1: 住宅金融支援機構、20年一般担保住宅金融支援機構債の発行条件決定＝利率1.903％

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［東京 ６日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、住宅金融支援 機構<0#0943=JFI>は、期間２０年の一般担保住宅金融支援機構債券の発行条件を決定し た。発行額１００億円。 利率 １．９０３％ 発行価格 １００円 スプレッド 第１３３回国債流通利回り＋０．１３％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 募集期間 ３月 ６日 一般担保第９７回 払込日 ３月１３日 住宅金融支援機構債券 各債券の金額 １０００万円 発行額 １００億円 主幹事 下記参照 期間 ２０年 受託会社 三井住友銀行 利率 １．９０３％ 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 応募者利回り １．９０３％ 償還日 ２０３２年３月１２日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、野村証券、ＳＭＢＣ日興証券 ・引受証券と引受責任額（単位：億円） 大和証券キャピタル・マーケッツ４０ 野村証３０ ＳＭＢＣ日興証３０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 星 裕康）
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