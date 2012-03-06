2月末国内投資家保有のＢＲＩＣｓ株投信残高は前月比＋13.7％、23カ月ぶりの流入超に

［東京 ６日 ロイター］ 国内投資家が保有するＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、 インド、中国）株関連ファンド（国内籍）全体の２月末純資産残高は前月比１３．７％増 の１兆８９６０億円となった。前月に続き全カテゴリーで残高増加となった。 資金フローは２３カ月ぶりに純流入に転じ、流入額合計は８４億円。流入超となったの は中国株ファンド（１６４億円）とインド株ファンド（１８億円）。 残高のピークは１０年３月末の３兆９５６５億円だった。 同残高は、トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパーが集計した ＢＲＩＣｓ各国の株式に投資するファンド残高と、ＢＲＩＣｓ２カ国以上の株式に投資 するファンド残高をロイターが合算した。 ◎２月末ＢＲＩＣｓ関連株ファンド（国内籍）の各残高は以下のとおり。 （カッコ内は前月残高） ・ブラジル株ファンド ４０５４億４２００万円（ ３６２３億９６００万円） ・ロシア・東欧株ファンド １０２３億７４００万円（ ８９６億０５００万円） ・インド株ファンド ５１１０億５３００万円（ ４４９９億９３００万円） ・中国株ファンド ５８５３億９５００万円（ ５０５１億５５００万円） ・ＢＲＩＣｓ株ファンド ２９１７億４９００万円（ ２６１０億１１００万円） 資金純流出入動向（合計） ８４億円（ マイナス２７９億円） ＊国内籍は追加型と単位型の合算