7日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
０８：５０ ２月末の外貨準備（財務省）
０９：００ 衆議院予算委員会
０９：３０ 民主党の藤井税調会長が「大和インベストメントコンファレンス」で講演
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００ １月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１５：００ ３月フォーキャスト調査（経済企画協会）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
６日（火）
００３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済情勢」（ヒューストン）
００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
１０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
ギリシャＴビル入札
オバマ米大統領が記者会見
ブラジル中銀金融政策委員会（７日まで）
世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで）
米大統領選：「スーパーチューズデー」
中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで）
７日（水）
００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
１１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
英中銀金融政策委員会（８日まで）
ブラジル中銀金融政策委員会（金利発表）
独５年債入札
世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで）
米アップル(AAPL.O)のイベント
中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで）
タイは休場［万仏祭］
（東京 ７日 ロイター）
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