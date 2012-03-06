7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ２月末の外貨準備（財務省） ０９：００ 衆議院予算委員会 ０９：３０ 民主党の藤井税調会長が「大和インベストメントコンファレンス」で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ １月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ ３月フォーキャスト調査（経済企画協会） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（火） ００３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済情勢」（ヒューストン） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 ギリシャＴビル入札 オバマ米大統領が記者会見 ブラジル中銀金融政策委員会（７日まで） 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 米大統領選：「スーパーチューズデー」 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] ２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 英中銀金融政策委員会（８日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（金利発表） 独５年債入札 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 米アップル( AAPL.O )のイベント 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） タイは休場［万仏祭］ （東京 ７日 ロイター）