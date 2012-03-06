起債予測一覧〔表〕＝3月7日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住友信託銀行 <0#8403=JFI> 3/ 2 A 期間10年、発行額200億円程度 劣後債、 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(321回)+60─66bp 来週前半に起債予定 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 3/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(285回)+17─20bp 3月9日に起債予定 山口フィナンシャルグループ 3/ 1 AA 期間3年、発行額200億円、個人債 <0#8418=JFI> 主幹事は東海東京 仮条件／利率は0.30─0.70％ 3月7日に起債予定 武田薬品工業 ( 4502.T ) 2/29 A 期間4年・5年・6年 発行額は4年債が700億円程度、 5年債が600億円程度、 6年債が600億円程度 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ 来週前半に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 2/29 AA 期間10年・15年、劣後債 発行額は10年債が200億円程度、 15年債が160億円程度 主幹事は10年債が野村、大和ＣＭ、 シティＧ、15年債が野村、シティＧ、 メリル レンジ／ 10年債：T(321回)+80bp 15年債：T(93回)+97bp 3月7日に起債予定 エクセディ ( 7278.T ) 2/28 A 期間5年、発行額70億円 主幹事は野村 来週前半に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 2/24 AA 期間10年、発行額200億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、大和ＣＭ 仮条件／ 利率は当初5年が1.90─2.50％、 以降が6月ユーロ円L+2.90─3.50％ 3月9日に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ みらかホールディングス 2/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+20─23bp 今週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 AA 期間5年・10年、 発行額は5年債が450億円程度、 10年債が100億円程度 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+36bp 10年債：T(321回)+43bp 3月7日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 3/ 5 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 3月9日に起債予定 住宅金融支援機構 3/ 6 AA 期間30年、 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村（事務）、 三菱ＵＦＪＭＳ 住宅金融支援機構 3/ 6 AA 期間10年、15年、20年 <0#0943=JFI> 発行は４月中旬（条件決定は４月上旬）予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ レンジ／T(321回)+2.5bp 3月8日に起債予定 引受額：ＳＭＢＣ日興120億円、 大和ＣＭ80億円、 野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、メリル、ＭスタンレーＭＵＦＧ、岡三 しんきん、東海東京、みずほインベ各10億円 ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 バークレイズ各5億円 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方