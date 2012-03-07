追加：起債予測一覧〔表〕＝3月7日現在

追加：・日本政策金融公庫を財投機関債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住友信託銀行 <0#8403=JFI> 3/ 2 AA 期間10年、発行額200億円程度 劣後債、 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(321回)+62─65bp 来週前半に起債予定 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 3/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(285回)+17─18bp 3月9日に起債予定 武田薬品工業 ( 4502.T ) 2/29 AA 期間4年・5年・6年 発行額は4年債が700億円程度、 5年債が600億円程度、 6年債が600億円程度 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ レンジ／ 4年債：T(277回)+13─18bp 5年債：T(285回)+13─18bp 6年債：T(291回)+13─18bp 来週前半に起債予定 エクセディ ( 7278.T ) 2/28 AA 期間5年、発行額70億円 主幹事は野村 レンジ／T(285回)+19─24bp 来週前半に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 2/24 AA 期間10年、発行額200億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、大和ＣＭ 仮条件／ 利率は当初5年が1.90─2.50％、 以降が6月ユーロ円L+2.90─3.50％ 3月9日に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ みらかホールディングス 2/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+20─21bp 3月9日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、 <0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 高速道路機構 3/ 5 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 3月9日に起債予定 住宅金融支援機構 3/ 6 AA 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 AA 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 AA 期間10年、発行額400億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ レンジ／T(321回)+2.5bp 3月8日に起債予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 兵庫県 <0#0106=JFI> 2/20 AA 期間20年、発行額100億円 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／T(133回)+7bp 3月8日に起債予定 東京都 <0#0100=JFI> 2/23 A 期間10年、発行額500億円 3月15日に起債予定 静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度の30年債> 発行額は年間200億円 主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ 愛知県 <0#0108=JFI> 2/23 A 期間10年、発行額200億円 3月16日に起債予定 大阪府 <0#0104=JFI> 2/23 AA 期間5年、発行額200億円 3月12日に起債予定 名古屋市 <0#0151=JFI> 2/17 A 期間10年、発行額200億円 幹事は野村、みずほ、三菱東京ＵＦＪ銀 3月15日に起債予定、3月30日に発行予定 福岡県 <0#0111=JFI> 2/14 AA 期間5年、発行額100億円、入札方式 3月9日に起債予定、3月27日に発行予定