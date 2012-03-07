UPDATE1: りそな銀行<0#8319=JFI>、10年・350億円の劣後債発行条件を決定＝利率1.780％

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［東京 ７日 ロイター］ 野村証券によると、りそな銀行<0#8319=JFI>は、 期間１０年の劣後債の発行条件を決定した。 発行額３５０億円。 利率 １．７８０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．８０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 りそな銀行 募集期間 ３月 ７日 第１１回劣後債 払込期日 ３月１４日 発行額 ３５０億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 野村証券 利率 １．７８０％ 大和証券ＣＭ 発行価格 １００円 シティグループ証券 償還期限 ２０２２年３月１５日 発行代理人 りそな銀行 利払日 ３月、９月の各１５日 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証１２３ 大和証券キャピタル・マーケッツ１２２ シティグループ証１０５ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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