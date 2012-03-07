UPDATE1: 山口ＦＧ<8418.T>、期間3年の個人向けＳＢ発行条件を決定＝利率0.53％

［東京 ７日 ロイター］ 山口フィナンシャルグループ( 8418.T )<0#8418=JFI>は、 期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額２００億円。個人投資家 向けに募集する。発行登録追補書類などで明らかになった。 利率 ０．５３％ 発行価格 １００円 【 発行要項一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 山口フィナンシャルグル 募集期間 ３月 ８日─２９日 ープ第５回無担保社債 払込期日 ３月３０日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １００万円 期間 ３年 引受会社 東海東京証券（単独） 利率 ０．５３％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 償還期限 ２０１５年３月３０日 利払日 ３月、９月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：４５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）