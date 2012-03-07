8日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI]
（予想中央値：前期比マイナス０．２％、前期比年率マイナス０．７％）
０８：５０ １月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI]
（予想中央値：３１７８億円程度の赤字）
０８：５０ ２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省）
１２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０ ２月の全国企業倒産（東京商工リサーチ）
１４：００ ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１５：００めど ２月工作機械受注速報
１５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 積水ハウス(1928.T)通期決算会見（大証）
１６：００ 衆議院本会議
１６：３０ 藤田財務副大臣会見
１８：３０ 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
７日（水）
００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
１１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表
英中銀金融政策委員会（８日まで）
ブラジル中銀金融政策委員会（最終日）
独５年債入札
世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで）
中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで）
タイは休場［万仏祭］
８日（木）
００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
１１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
１２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件
ギリシャＰＳＩ、民間債権者の参加意向表明期限
インドネシア中銀金融政策決定会合
韓国中銀金融政策決定会合
世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで）
中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで）
インドは休場［ホーリー祭］
（東京 ８日 ロイター）
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