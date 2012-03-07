8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予想中央値：前期比マイナス０．２％、前期比年率マイナス０．７％） ０８：５０ １月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：３１７８億円程度の赤字） ０８：５０ ２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ２月の全国企業倒産（東京商工リサーチ） １４：００ ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：００めど ２月工作機械受注速報 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 積水ハウス( 1928.T )通期決算会見（大証） １６：００ 衆議院本会議 １６：３０ 藤田財務副大臣会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] ２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 英中銀金融政策委員会（８日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） 独５年債入札 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） タイは休場［万仏祭］ ８日（木） ００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ギリシャＰＳＩ、民間債権者の参加意向表明期限 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） インドは休場［ホーリー祭］ （東京 ８日 ロイター）