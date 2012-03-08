全日空<9202.T>、4年・300億円の個人向けＳＢを4月6日に発行へ

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［東京 ８日 ロイター］ 全日本空輸(9202.T)<0#9202=JFI>は、個人投資家向けに販
売する国内普通社債（ＳＢ）を４月６日に発行する。期間４年・発行額３００億円を予定
している。訂正発行登録書などで明らかになった。
［募集要項（予定）］
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銘柄 全日本空輸 申込期間 ３月２１日─４月 ５日
第２８回無担保社債 払込期日 ４月 ６日
発行予定額 ３００億円 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券
期間 ４年 社債管理者 みずほコーポレート銀行
利率 未定
発行価格 未定
応募者利回り 未定
償還期限 ２０１６年３月３１日
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・条件決定日（予定）：３月１９日
・この社債は、利率０．６５％─１．２５％の範囲内で、上記日程で発行する予定。
・引受証券（予定）：ＳＭＢＣ日興証券 野村証券
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