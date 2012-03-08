全日空<9202.T>、4年・300億円の個人向けＳＢを4月6日に発行へ

［東京 ８日 ロイター］ 全日本空輸( 9202.T )<0#9202=JFI>は、個人投資家向けに販 売する国内普通社債（ＳＢ）を４月６日に発行する。期間４年・発行額３００億円を予定 している。訂正発行登録書などで明らかになった。 ［募集要項（予定）］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 全日本空輸 申込期間 ３月２１日─４月 ５日 第２８回無担保社債 払込期日 ４月 ６日 発行予定額 ３００億円 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券 期間 ４年 社債管理者 みずほコーポレート銀行 利率 未定 発行価格 未定 応募者利回り 未定 償還期限 ２０１６年３月３１日 -------------------------------------------------------------------------------- ・条件決定日（予定）：３月１９日 ・この社債は、利率０．６５％─１．２５％の範囲内で、上記日程で発行する予定。 ・引受証券（予定）：ＳＭＢＣ日興証券 野村証券