〔情報ＢＯＸ〕2月の追加型株式投信、資金純流入ランキング

［東京 ８日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した２月の追加型株式投信の資金 純流入ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産 1 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月 野村 1,761 1,779 2 ダイワ・ＵＳ─ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 499 3,846 3 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 401 4,939 4 ダイワ・アセアン内需関連株Ｆ 大和 294 296 5 ピクテ新興国インカム株式Ｆ（毎月決算 ピクテ 286 1,893 6 野村豪ドル債オープン・プレミアム年２ 野村 278 281 7 東京海上・新興国割安株Ｆ（繰上償還条 東京海上 209 215 8 イーストスプリング・インドネシア株式 イーストスプ 174 670 9 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ アムンディ・ 150 517 10 野村アジアハイ・イールド債券投信通貨 野村 137 614 11 ダイワ上場投信─日経２２５ 大和 134 3,214 12 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配 野村 130 587 13 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ド 野村 130 2,278 14 日本株式ジャンプ・アップＦ１２ ０２ 岡三 115 116 15 エマージング・ボンドＦ豪ドルコース（ 大和住銀 114 1,598 16 野村新中国Ａ株投信 野村 105 328 17 中華圏株式Ｆ（毎月分配型）《チャイワ 日興 97 180 18 ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシーＦ ベアリング 93 450 19 ダイワ日本国債Ｆ（毎月分配型） 大和 85 2,340 20 新光ブラジル債券Ｆ 新光 75 1,504 （単位：億円、集計期間は２月１日から２月２９日、純資産は２月２９日時点） （ロイターニュース 岩崎 成子）