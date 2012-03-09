12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １０：００ ２月ビール系飲料課税出荷数量 １３：５０ 関西経済連合会定例会見 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ８日（木） ００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ギリシャＰＳＩ、民間債権者の参加意向表明期限 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） インドは休場［ホーリー祭］ ９日（金） ００３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高 鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） マレーシア中銀金融政策決定会合 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （東京 ９日 ロイター）