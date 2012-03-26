再送：26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊バーナンキＦＲＢ議長講演内容について一部修正して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １４：００ 東京メトロ １２年度事業計画 １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（日） 香港行政長官選挙 英欧州夏時間入り ２６日（月） ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策に関する 討論会に参加（パリ） １２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（米バージニア州アーリントン） １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 核安全保障サミット（ソウル、２７日まで） オバマ米大統領が胡錦濤・中国国家主席と会談 （東京 ２６日 ロイター）