追加：〔表〕きょうの投信設定（26日）＝7本、86億1376万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎三井住友・日本株式応援ファンド ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：６１億９７０３万円 販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券 ◎ニッポン株式ファンド１２─０３ ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：３００億円 設定額 ：１２億０１５４万円 販売会社 ：東洋証券( 8614.T )、ひろぎんウツミ屋証券、播陽証券 ◎ＢＮＰパリバ アジア・ボンド・ファンド ／ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：９億９６６９万円 販売会社 ：西日本シティＴＴ証券、水戸証券( 8622.T )、百五証券 ◎グローバル社債オープン（円ヘッジ）毎月分配型 グローバル社債オープン（ヘッジなし）毎月分配型 ／トヨタアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：・（円ヘッジ） ：１億３０９４万円 ・（ヘッジなし）： ７７５４万円 販売会社 ：高木証券( 8625.T )、証券ジャパン ◎東京海上日動 円建てリパッケージ債ファンド１２─０３ ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：１２億８０００万円 販売会社 ：東京海上日動火災保険 ◎先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額 ：１０００万円 販売会社 ：日の出証券