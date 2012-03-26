再送：新規上場企業の横顔：チャーム・ケア・コーポレーション（4月27日ジャスダック上場）

＊文中の記号を修正して再送します。 ［東京 ２６日 ロイター］ ４月２７日月にジャスダック上場予定の 「チャーム・ケア・コーポレーション」 6062.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府大阪市北区中之島 ≪事業内容≫ 施設介護を中心とした介護サービス事業等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：下村 隆彦 ≪資本金≫ 6100万円 ≪発行済株式数≫ 22,200株（2011年6月30日現在） ≪従業員数≫ 254名（2012年1月31日現在） ≪業績≫ 2011年6月期 2010年6月期 売上高（千円） 3,971,541 2,944,783 経常利益（千円） 429,016 136,957 当期利益（千円） 165,868 60,581 １株当たり利益（円） 7,471.57 2,728.89 １株当たり純資産額（円） 15,857.32 8,385.75 注）2011年9月28日付けで、1株を60株に分割 ≪総資産≫ （千円） 7,946,929（2011年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 352,032（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 下村 隆彦 54.05 720,000 エス・ティー・ケー 45.05 600,000 中島 保之 0.16 2,100 五條 久徳 0.16 2,100 従業員持株会 0.11 1,500 小梶 史朗 0.05 720 横山 滋樹 0.05 720 古賀 祐二 0.05 720 吉田 耕一 0.05 600 内藤 義久 0.05 600 ≪監査人≫ 仰星監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年４月９日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年４月１１日から４月１７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年４月１８日 ≪申込期間≫ ２０１２年４月２０日から４月２５日 (以上、2012年3月23日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>