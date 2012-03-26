新規上場企業の横顔：ユニバーサル園芸社（4月26日ジャスダック上場）

［東京 ２６日 ロイター］ ４月２６日にジャスダック上場予定の 「ユニバーサル園芸社」 6061.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府茨木市大字佐保 ≪事業内容≫ 法人向けの観葉植物の貸出し，造園工事，園芸関連商品及び 造花の販売等の事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長： 森坂 拓実 ≪資本金≫ 5225万円 ≪発行済株式数≫ 1,056,250株（2011年6月30日現在） ≪従業員数≫ 131名（2012年2月29日現在） ≪業績≫ 2011年6月期 2010年6月期 売上高（千円） 2,190,409 2,236,397 経常利益（千円） 442,271 467,104 当期利益（千円） 215,042 244,130 １株当たり利益（円） 203.59 231.13 １株当たり純資産額（円） 3,747.30 3,549.79 配当（円） 20.00 14.00 ≪業績・連結≫ 2011年6月期 2010年6月期 売上高（千円） 2,584,871 2,452,138 経常利益（千円） 434,794 484,732 当期利益（千円） 219,344 288,042 １株当たり利益（円） 207.66 272.70 １株当たり純資産額（円） 3,784.41 3,582.97 ≪総資産≫ （千円） 4,563,259（2011年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 3,958,083（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 森坂 拓実 43.43 458,780 森坂 幸子 14.06 148,500 太田原 園子 12.50 132,000 社員持株会 8.09 85,450 森坂 優子 8.07 85,270 ユニバーサル商事 5.36 56,650 大和リース 4.73 50,000 タカショー 0.95 10,000 東邦レオ 0.95 10,000 サトウ花店 0.47 5,000 ≪監査人≫ あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 住友信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年４月６日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年４月１０日から４月１６日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年４月１７日 ≪申込期間≫ ２０１２年４月１９日から４月２４日 (以上、2012年3月23日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>