27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 東証マザーズ ベクトル( 6058.T ) 公開価格１０００円 ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月企業向けサービス価格指数（日銀） ０９：００ 衆議院財務金融委員会 １０：００ 参議院財政金融委員会 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債(４月債)の発行予定額等 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００ アサヒグループホールディングス株主総会 １４：００ 東証社長、会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：３０─２０：３０ 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会第１７回会合 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２６日（月） ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策に関する 討論会に参加（パリ） １２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（米バージニア州アーリントン） １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がドイツの銀行関連会合で講演（ベルリン） ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 核安全保障サミット（ソウル、２７日まで） オバマ米大統領が胡錦濤・中国国家主席と会談 米ロ首脳会談（ソウル） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ なし ２７日（火） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６００ＧＭＴ ２月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １３６５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ロンドン） １４００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「金融危機と大恐慌」 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州） 「ＦＲＢ運営と最新の経済状況」 １９４５ＧＭＴ デュークＦＲＢ理事が講演（シアトル、ワシントン州） 核安全保障サミット（ソウル、最終日） イングランド銀行、２０１２年第１・四半期分の四半期報告公表 イタリアのモンティ首相が来日（３０日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Q CELLS SE QCEG.DE UNICREDIT SPA ( CRDI.MI ) （東京 ２７日 ロイター）