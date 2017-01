29日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== ●一部指定 松風( 7979.T ) 東証2部から1部 ●追加上場 ・はせがわ8230.OS( 8230.FU )( 8230.T ) 東証2部上場(福証・ 大証2部に既上場) ・かどや製油2612.OS( 2612.T ) 東証2部上場(ジャスダックに既上場) 08:50 2月商業販売統計(経産省)[JPRSLS=ECI] 08:50 3月上旬貿易統計(財務省) 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース)(財務省) 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 2年利付国債の入札発行(財務省) 10:30 流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 11:00 自動車8社生産・輸出実績2月度 12:30 ジーユー 銀座旗艦店説明会 12:45 2年利付国債の入札結果(財務省) 15:00 オリンパス監査検証委員会 報告書の説明について オリンパス監査検証委員会発表 15:00 資生堂 ウェブビジネス発表 15:15 2年利付国債の第 非価格競争入札結果(財務省) 16:30 ANA国際線「プレミアムエコノミークラス」の新サービス発表 ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 28日(水) 0030GMT 豪中銀、金融安定化リポートを公表 0200GMT イタリアのモンティ首相、イタリア経済やEUの現状、 世界経済への影響について講演(東京) 0300GMT イタリアのモンティ首相、野田首相と会談 0530GMT 第4・四半期仏GDP改定値(INSEE)[FRGDP=ECI] 0800GMT 2月ユーロ圏M3(ECB)[EUM3=ECI] 0830GMT 第4・四半期英経常収支(国立統計局)[GBCURA=ECI] 0830GMT 第4・四半期英GDP確報値(国立統計局)[GBGD2=ECI] 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1230GMT 2月米耐久財受注(商務省)[USDGN=ECI] 1400GMT ガイトナー米財務長官、財務省の予算について下院歳出委の小委員会で証言 1530GMT コンスタンシオECB副総裁が期性について講演(フランクフルト) 1700GMT 米財務省5年債入札 1830GMT ガイトナー米財務長官、「経済成長の向上」について 上院歳出委の小委員会で証言 3月独消費者物価指数速報値(連邦統計庁)[DECPPY=ECI] ASEAN財務相・中央銀行総裁代理会合、ASEAN中央銀行総裁会合(プノンペン) BRICS首脳会議(ニューデリー、29日まで) イタリアのモンティ首相が来日(30日まで) 欧州議会本会議(ブリュッセル、29日まで) EU・日本・米国がレアアースについて会合(東京) 世銀総裁候補のム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪(4月9日まで) 米医療保険改革法の違憲訴訟、米最高裁が口頭審理(最終日) スペイン労組がゼネスト アラブ連盟外相会合(バグダッド) ==海外主要企業決算発表予定== なし 29日(木) 0755GMT 3月独失業率(連邦雇用庁)[DEUNR=ECI] 0900GMT 3月ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会)[EUECOS=ECI] 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1230GMT 第4・四半期米企業利益(商務省)[USCPRF=ECI] 1230GMT 第4・四半期米GDP確報値(商務省)[USGDPR=ECI] 1400GMT 米上院銀行委、FRB理事に指名されたスタイン氏とパウエル氏の承認投票 1430GMT ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が会合であいさつ (ノースカロライナ州シャーロット) 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1615GMT ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が世界経済について講演 (アトランタ) 1645GMT バーナンキFRB議長がジョージワシントン大学で講義 「危機の影響」 1700GMT プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 (米デラウェア州ウィルミントン) 1700GMT 米財務省7年債入札 2245GMT ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が「金融安定プログラム」 について講演(ノースカロライナ州シャーロット) OECDが暫定経済見通し(エコノミックアウトルック)公表(パリ) BRICS首脳会議(ニューデリー、最終日) イタリアのモンティ首相が来日(30日まで) 欧州議会本会議(ブリュッセル、最終日) 世銀総裁候補のム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪(4月9日まで) アラブ連盟首脳会議(バグダッド) ==海外主要企業決算発表予定== Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) (東京 29日 ロイター)