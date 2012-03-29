30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ●一部指定 ツクイ( 2398.T ) 東証２部から１部へ ケンコーマヨネーズ( 2915.T ) 東証２部から１部へ ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：２０ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ２月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：‐0.1％） ０８：３０ ３月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：‐0.3％） ０８：３０ ２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.74倍） ０８：３０ ２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.6％） ０８：３０ ２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比─0.2％） ０８：５０ ２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １１：００ ＧＥヘルスケアジャパン医療機器事業新成長戦略説明会 １３：３０ ４―６月期鋼材需要見通し（経済産業省） １４：００ ２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：‐1.6％） １４：００ ２月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：３０ 新日鉄 鉄鋼産業懇談会後のレク １５：００ ニトリホールディングス １２年２月期決算発表 １８：００ 野田首相会見 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（木） ０７５５ＧＭＴ ３月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １４００ＧＭＴ 米上院銀行委、ＦＲＢ理事に指名されたスタイン氏とパウエル氏の承認投票 １４３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が会合であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が世界経済について講演 （アトランタ） １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「危機の影響」 １７００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （米デラウェア州ウィルミントン） １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２２４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が「金融安定プログラム」 について講演（ノースカロライナ州シャーロット） ＯＥＣＤが暫定経済見通し（エコノミックアウトルック）公表（パリ） ＢＲＩＣＳ首脳会議（ニューデリー、最終日） イタリアのモンティ首相が来日（３０日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、２９日まで） 世銀総裁候補のム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） アラブ連盟首脳会議（バグダッド） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) ３０日（金） ０６００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] ユーロ圏財務相会合（コペンハーゲン） ＥＵ非公式財務相会合（コペンハーゲン、３１日まで） イタリアのモンティ首相が来日（最終日） 第１６回ＡＳＥＡＮ財務相会議（プノンペン） 世銀総裁候補のム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） スペイン政府、２０１２年予算案を提示 （東京 ３０日 ロイター）