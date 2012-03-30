追加：起債予測一覧〔表〕＝3月30日現在

Markets |
追加：・札幌市（地方債表掲載）の備考欄に、新たな内容を追加しました。
・横浜銀行、牧野フライス製作所を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
東京都競馬 (9672.T) 3/16 A 期間5年、発行額50億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事：野村、
<0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年
<0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
3/ 6 A 期間10年、15年、20年
発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：大和ＣＭ、みずほ、メリル
5月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
4月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
6月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：大和ＣＭ、ドイツ、メリル
4月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ
6月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村
4月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：みずほ、しんきん
5月に発行予定
3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円程度
総額：6000億円程度
1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画>
10年債：900億円程度
20年債：200億円程度
5年債：200億円程度
FLIP、EMTN、その他：900億円程度
総額：2185億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
福井県 <0#0185=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円
4月6日に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 3/27 A 期間10年、発行額500億円
4月13日に起債予定
3/27 A 期間10年、融合方式
5月に起債予定
3/27 <2012年度第1四半期10年債指名幹事>
大和ＣＭ、メリル
代表幹事：みずほコーポレート銀、野村証
年間幹事：みずほ銀
3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円>
10年債：5800億円(毎月400─600億円程度)
中期債：1100億円
超長期債：900億円
東京再生都債(個人向け3年債)：200億円
外債：500億円
兵庫県 <0#0106=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円、入札方式
4月4日に起債予定
千葉市 <0#0161=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円
4月4日に起債予定
神奈川県 <0#0103=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額200億円
4月4日に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円
4月4日に起債予定
3/27 AA 期間5年、発行額100億円
4月4日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 3/27 A 期間2年、発行額100億円、入札・引合方式
4月11日に起債予定
3/27 A 期間5年、発行額200億円、入札・引合方式
4月16日に起債予定
埼玉県 <0#0110=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額200億円
4月4日に起債予定
愛知県 <0#0108=JFI> 3/27 A 期間10年、発行額200億円
4月13日に起債予定
3/2
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文