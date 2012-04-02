追加：起債予測一覧〔表〕＝4月2日現在

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追加：・近畿日本鉄道を国内ＳＢ表に追加しました。
・日本政策投資銀行を財投機関債債に追加しました。
・福岡県を地方債に追加しました。
・地方公共団体金融機構を政府保証債表に追加しました。
・ＩＮＧ銀行を【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】
表に追加しました。
・ブリヂストン、東洋紡、宇部興産を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 A 期間4年、発行額300億円、個人債
主幹事：野村
仮条件：利率0.75─1.25％
4月13日に起債予定
東京都競馬 (9672.T) 3/16 A 期間5年、発行額50億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 日本政策投資銀行 4/ 2 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 発行額各200億円以上で総額600億円以上
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
4月に起債予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事：
<0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年
<0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
3/ 6 A 期間10年、15年、20年
発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：大和、みずほ、メリル
5月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
4月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
6月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：大和、ドイツ、メリル
4月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ
6月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村
4月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：みずほ、しんきん
5月に発行予定
3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円程度
総額：6000億円程度
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 福岡県 <0#0111=JFI> 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制>
発行総額：600億円
総合事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事：大和、ドイツ、野村、
みずほ
福井県 <0#0185=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円
4月6日に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 3/27 A 期間10年、発行額500億円
4月13日に起債予定
3/27 A 期間10年、融合方式
5月に起債予定
3/27 <2012年度第1四半期10年債>
指名幹事：大和、メリル
代表幹事：みずほコーポレート銀、野村証
年間幹事：みずほ銀
3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円>
10年債：5800億円(毎月400─600億円程度)
中期債：1100億円
超長期債：900億円
東京再生都債(個人向け3年債)：200億円
外債：500億円
兵庫県 <0#0106=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円、入札方式
4月4日に起債予定
千葉市 <0#0161=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円
4月4日に起債予定
神奈川県 <0#0103=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額200億円
4月4
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