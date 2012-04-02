追加：起債予測一覧〔表〕＝4月2日現在

追加：・近畿日本鉄道を国内ＳＢ表に追加しました。 ・日本政策投資銀行を財投機関債債に追加しました。 ・福岡県を地方債に追加しました。 ・地方公共団体金融機構を政府保証債表に追加しました。 ・ＩＮＧ銀行を【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】 表に追加しました。 ・ブリヂストン、東洋紡、宇部興産を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 A 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件：利率0.75─1.25％ 4月13日に起債予定 東京都競馬 ( 9672.T ) 3/16 A 期間5年、発行額50億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 日本政策投資銀行 4/ 2 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 発行額各200億円以上で総額600億円以上 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 4月に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 A 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：大和、みずほ、メリル 5月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 4月に発行予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ 5月に発行予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 6月に発行予定 3/22 A 期間20年 主幹事：大和、ドイツ、メリル 4月に発行予定 3/22 A 期間20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ 6月に発行予定 3/22 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 4月に発行予定 3/22 A 期間5年 主幹事：みずほ、しんきん 5月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 福岡県 <0#0111=JFI> 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制> 発行総額：600億円 総合事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 総合共同主幹事：大和、ドイツ、野村、 みずほ 福井県 <0#0185=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円 4月6日に起債予定 東京都 <0#0100=JFI> 3/27 A 期間10年、発行額500億円 4月13日に起債予定 3/27 A 期間10年、融合方式 5月に起債予定 3/27 <2012年度第1四半期10年債> 指名幹事：大和、メリル 代表幹事：みずほコーポレート銀、野村証 年間幹事：みずほ銀 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 兵庫県 <0#0106=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円、入札方式 4月4日に起債予定 千葉市 <0#0161=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額100億円 4月4日に起債予定 神奈川県 <0#0103=JFI> 3/27 AA 期間10年、発行額200億円 4月4