近鉄<9041.T>、期間4年・発行額300億円の個人向けＳＢ発行を検討

［東京 ２日 ロイター］ 近畿日本鉄道( 9041.T )<0#9041=JFI>は、個人投資家向け に販売する国内普通社債（ＳＢ）の発行を検討している。期間４年で、発行予定額は ３００億円。訂正発行登録書などで明らかになった。 ［募集要項（予定）］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 近畿日本鉄道 申込期間 ４月１６日─２４日 第７４回無担保社債 払込期日 ４月２５日 発行予定額 ３００億円 各社債の金額 １００万円 期間 ４年 主幹事 下記参照 利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 未定 りそな銀行 応募者利回り 未定 償還期限 ２０１６年４月２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・条件決定日（予定）：４月１３日 ・仮条件：利率０．７５％─１．２５％ ・主幹事：野村証券 ・引受人：野村証 みずほ証 大和証 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証 岡三証 東海東京証 コスモ証 ＳＭＢＣフレンド証 安藤証 東洋証 藍澤証 エース証 日の出証 丸三証 高木証