近鉄<9041.T>、期間4年・発行額300億円の個人向けＳＢ発行を検討

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［東京 ２日 ロイター］ 近畿日本鉄道(9041.T)<0#9041=JFI>は、個人投資家向け
に販売する国内普通社債（ＳＢ）の発行を検討している。期間４年で、発行予定額は
３００億円。訂正発行登録書などで明らかになった。
［募集要項（予定）］
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銘柄 近畿日本鉄道 申込期間 ４月１６日─２４日
第７４回無担保社債 払込期日 ４月２５日
発行予定額 ３００億円 各社債の金額 １００万円
期間 ４年 主幹事 下記参照
利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 未定 りそな銀行
応募者利回り 未定
償還期限 ２０１６年４月２０日
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・条件決定日（予定）：４月１３日
・仮条件：利率０．７５％─１．２５％
・主幹事：野村証券
・引受人：野村証 みずほ証 大和証 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証 岡三証
東海東京証 コスモ証 ＳＭＢＣフレンド証 安藤証 東洋証 藍澤証
エース証 日の出証 丸三証 高木証
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