3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等 個人向け復興国債の発行条件等 ０８：５５ 閣議、閣議後会見 ０９：３０ 参議院予算委員会 １０：００ 参議院財政金融委員会 １０：３０ ２月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 調達価格等算定委員会（経産省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １５：００過ぎ ３月国内ユニクロ既存店売上高速報 １５：１５ １０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） １８：１５ 総合資源エネルギー調査会電力システム改革専門委員会（経産省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（月） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ 米セントルイス地区連銀、ブラード総裁が金融政策に関する３月２８日 の北京での会合で行ったプレゼンテーションの資料公表 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済：安定に向けて」（オハイオ州マリエッタ） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、３日まで） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、 アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） ＡＳＥＡＮ外相会議 中国［清明節］ ３日（火） ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ ３月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２００５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 大学のイベントに参加（サンディエゴ） 米大統領選：共和党メリーランド州・コロンビア特別区・テキサス州・ウィスコンシン州予備選 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、４日まで） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、最終日） ３月米自動車販売台数 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） 中国［清明節］ （東京 ３日 ロイター）