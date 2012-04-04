追加：〔表〕きょうの投信設定（4日）＝2本、26億円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 ／シンプレクス・アセット・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額 ：１３億円 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券、シティグループ証券 ◎ＴＯＰＩＸベア上場投信 ／シンプレクス・アセット・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額 ：１３億円 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券、シティグループ証券