4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ・新規上場 エイチーム( 3662.T ) 東証マザーズ 公開価格1080円 ０９：００ 参議院予算委員会 １０：００ 衆議院財務金融委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３０ パルコ １２年２月期決算 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １７：００ 自民党政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（火） ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ ３月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２００５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が大学のイベントに参加 （サンディエゴ） 米大統領選：共和党メリーランド州・コロンビア特別区・テキサス州・ ウィスコンシン州予備選 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、４日まで） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、最終日） ３月米自動車販売台数 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） 中国［清明節］ ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が講演（シカゴ） １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ （東京 ４日 ロイター）