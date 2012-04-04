公募投信の資金動向（3月）＝野村総合研究所

Investing |
［東京 ４日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した３月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2012年累計 合計 設定額 （11年4月─12年2月） （12年1月─2月） (3月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 509,914 -2,381 187,939 185,381 30,115 38,569 国内株式 44,979 -1,022 8,575 9,679 1,224 2,551 海外株式 63,948 -25 18,100 28,329 4,809 6,448 国内債券 23,560 101 5,656 4,550 1,148 862 海外債券 227,722 -1,671 87,893 87,319 13,247 16,512 国内ハイブリッド 14,169 459 4,273 3,179 880 595 海外ハイブリッド 95,556 41 38,272 32,719 4,440 7,398 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１２年２月末現在
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文