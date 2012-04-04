5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：００ ソニー放送用機器に関する説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００ 参議院本会議 １３：００ クラレ 新中期経営計画 １４：５０ 衆議院本会議 １５：００ セブン＆アイホールディングス １２年２月期決算 １６：００ 個人向け復興国債の応募額（平成２４年３月）（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １７：２０ 衆議院本会議 夕方 前原政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が講演（シカゴ） １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ ５日（木） ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （セントルイス） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） （東京 ５日 ロイター）