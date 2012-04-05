追加：起債予測一覧〔表〕＝4月5日現在

追加：・東日本高速道路などを国内ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ 5月に起債予定 # 日産フィナンシャルサービス 4/ 5 A 期間3年・5年 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル # オリックス <0#8591=JFI> 4/ 5 AA 期間5年、個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率0.60─1.60％ 4月10日に起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 4 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+20─26bp 来週半ば以降に起債予定 ＪＦＥホールディングス 4/ 3 A 期間5年 <0#5411=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 A 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件／利率0.75─1.25％ 4月13日に起債予定 東京都競馬 ( 9672.T ) 3/16 A 期間5年、発行額50億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策投資銀行 4/ 2 AA 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 発行額：3年債300億円以上、 5年債400億円以上 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(269回)+10bp 5年債：T(285回)+10bp 来週前半に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 AA 期間10年・15年・20年 発行額：10年債100億円、15年債100億円以上 20年債200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ レンジ／ 10年債：T(321回)+6─7bp 15年債：T(93回)+8─11bp 20年債：T(134回)+13─16bp 来週前半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：大和、みずほ、メリル 5月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/22 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 レンジ／T(321回)+3.5─4.0bp 4月10日に起債予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ 5月に発行予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 6月に発行予定 3/22 AA 期間20年、発行額200億円程度 主幹事：大和、ドイツ、メリル 4月10日に起債予定 3/22 A 期間20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ 6月に発行予定 3/22 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(103回)+4.0─4.5bp 4月10日に起債予定 3/22 A 期間5年 主幹事：みずほ、しんきん 5月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福岡県 <0#0111=JFI> 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制> 発行総額：600億