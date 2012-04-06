追加：起債予測一覧〔表〕＝4月6日現在

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追加：・住友商事、住友金属工業、野村ホールディングス、三菱東京ＵＦＪ銀行、
東武鉄道、トヨタファイナンスを国内ＳＢ表に追加しました。
・日本学生支援機構を財投機関債表に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 住友商事 <0#8053=JFI> 4/ 6 A 期間10年、発行額300億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興、シティ
4月中に起債予定
# 住友金属工業 <0#5405=JFI> 4/ 6 A 期間5年・7年
主幹事：
5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
7年債：ＳＭＢＣ日興、大和、
三菱ＵＦＪＭＳ
# 野村ホールディングス 4/ 6 AA 期間3年・5年
<0#8604=JFI> 発行額各100億円以上
主幹事：野村
来週後半に起債予定
# 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/ 6 AA 期間3年・5年・10年
<0#8315=JFI> 発行額：3年債と5年債で計500億円
程度、10年債100億円、
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(269回)+11─13bp
5年債：T(285回)+11─13bp
10年債：T(321回)+12─14bp
来週後半以降に起債予定
# 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/ 6 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
# トヨタファイナンス 4/ 6 A 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 主幹事：野村、大和、メリル、みずほ
東海東京
4月中に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円
主幹事：野村、大和、ＧＳ
5月に起債予定
日産フィナンシャルサービス 4/ 5 A 期間3年・5年
<0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル
オリックス <0#8591=JFI> 4/ 5 AA 期間5年、個人債
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件／利率0.60─1.60％
4月10日に起債予定
日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 4 AA 期間5年、発行額200億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(286回)+21─26bp
4月11日以降に起債予定
ＪＦＥホールディングス 4/ 3 AA 期間5年、発行額300億円
<0#5411=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(285回)+15─18bp
来週半ばに起債予定
近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 AA 期間4年、発行額300億円、個人債
主幹事：野村
仮条件／利率0.75─1.25％
4月13日に起債予定
東京都競馬 (9672.T) 3/16 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
来週後半に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ
6月に起債予定(7月に発行予定)
A <2012年度発行予定、総額1800億円>
2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円)
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
日本政策投資銀行 4/ 2 AA 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 発行額：3年債500億円、
5年債600億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／
3年債：T(269回)+10bp
5年債：T(285回)+10bp
4月10日に起債予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事：
<0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年
<0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
3/ 6 AA 期間10年・15年・20年
発行額：10年債100億円、15年債100億円以上
20年債200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
レンジ／
10年債：T(321回)+6─7bp
15年債：T(93回)+10─11bp
20年債：T(134回)+14─15bp
4月10日に起債予定
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：大和、みずほ、メリル
5月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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