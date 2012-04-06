〔情報ＢＯＸ〕3月の追加型株式投信、資金純流入ランキング

［東京 ６日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した３月の追加型株式投信の資金 純流入ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産 1 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月 野村 869 2,640 2 ダイワ・ＵＳ─ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 842 4,809 3 ピクテ新興国インカム株式Ｆ（毎月決算 ピクテ 635 2,458 4 ダイワ・オーストラリア高配当株Ｆ 大和 486 487 5 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 453 5,550 6 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配 野村 389 968 7 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 288 7,968 8 日本割安株オープン《ザ・バリューオー 三井住友 227 228 9 日興ピムコ・ハイインカムソブリンＦ毎 日興 163 365 10 グローバルＣＢオープン・円コース 大和住銀 161 273 11 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債Ｆ通貨選 三菱ＵＦＪ 154 197 12 東京海上・新興国割安株Ｆ（繰上償還条 東京海上 154 359 13 エマージング・プラス・成長戦略コース 日興 151 353 14 ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシーＦ ベアリング 148 593 15 ダイワ日本国債Ｆ（毎月分配型） 大和 142 2,478 16 アジア・オセアニア好配当成長株オープ 岡三 136 2,633 17 ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配 ドイチェ 134 607 18 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ド 野村 131 2,350 19 Ｊ─ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎 三井住友トラ 128 1,146 20 イーストスプリング・インドネシア株式 イーストスプ 127 836 （単位：億円、集計期間は３月１日から３月３０日、純資産は３月３０日時点） （ロイターニュース 岩崎 成子）