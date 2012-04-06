〔情報ＢＯＸ〕3月の追加型株式投信、資金純流出ランキング

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［東京 ６日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した３月の追加型株式投信の資金 純流出ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産 1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -444 17,597 2 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オ 大和 -329 9,338 3 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投 野村 -309 2,384 4 野村Ｇハイイールド債券投信（資源国通 野村 -304 8,237 5 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和 -290 3,066 6 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 -235 6,447 7 ダイワ上場投信 日経２２５ 大和 -235 3,117 8 欧州ハイ・イールド・ボンドＦ（豪ドル 野村 -197 1,679 9 みずほ豪ドル債券Ｆ《コアラの森》 みずほ -182 2,394 10 ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎 ユービーエス -170 2,447 11 グローバル好配当株オープン 大和住銀 -149 1,620 12 ダイワ上場投信 トピックス 大和 -137 2,968 13 三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン 三菱ＵＦＪ -137 1,858 14 野村Ｇ ＣＢ投信（資源国通貨コース） 野村 -127 1,541 15 豪ドル毎月分配型Ｆ 三菱ＵＦＪ -108 1,318 16 Ｎストックインデックス２２５ 農中全共連 -108 1 17 ワールド・リート・オープン（毎月決算 国際 -106 4,500 18 ピムコ・グローバル・ハイイールドＦ（ 三菱ＵＦＪ -100 1,646 19 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決 ＨＳＢＣ -98 1,536 20 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算 大和 -97 6,163 （単位：億円、集計期間は３月１日から３月３０日、純資産は３月３０日時点） （ロイターニュース 岩崎 成子）
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