16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ アジア開発銀行セミナー １５：１５ 白川日銀総裁が信託大会で挨拶 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（日） 第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、最終日） 北朝鮮・故金日成（キム・イルソン）主席生誕１００年 ニューヨーク国際自動車ショー（最終日） １６日（月） ２３００ＧＭＴ 韓国中銀、２０１２年の経済見通し改定 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン） １９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） タイ［旧正月（振替）］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Apr BMO Q1 2012 Citigroup Inc. ( C ) （東京 １６日 ロイター）