16日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
１０：００ アジア開発銀行セミナー
１５：１５ 白川日銀総裁が信託大会で挨拶
＝＝海外指標・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１５日（日）
第６回米州首脳会議（コロンビア・カルタヘナ、最終日）
北朝鮮・故金日成（キム・イルソン）主席生誕１００年
ニューヨーク国際自動車ショー（最終日）
１６日（月）
２３００ＧＭＴ 韓国中銀、２０１２年の経済見通し改定
０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン）
１９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」
についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン）
世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで）
タイ［旧正月（振替）］
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
16 Apr BMO Q1 2012 Citigroup Inc. (C)
（東京 １６日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文