追加：起債予測一覧〔表〕＝4月16日現在

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追加：・相鉄ホールディングス、三菱地所、中京銀行を国内ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 相鉄ホールディングス 4/16 AA 期間7年、発行額150億円 <0#9003=JFI> 主幹事：大和、野村 レンジ／L+34─39bp 4月20日に起債予定 # 三菱地所 <0#8802=JFI> 4/16 AA 期間5年・10年、発行額各200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ、 シティＧ レンジ／ 5年債：T(285回)+14─15bp 10年債：T(321回)+15─16bp 4月20日に起債予定 # 中京銀行 <0#8530=JFI> 4/16 A 期間10年(10ノンコール5、ステップ アップ付き)、発行額50億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 宝ホールディングス 4/13 AA 期間5年・10年、発行額各50億円 <0#2531=JFI> 主幹事： 5年債：みずほ、10年債：野村 レンジ／ 5年債：T(285回)+18─21bp 10年債：T(321回)+22─27bp 4月20日に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/13 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん レンジ／L+29─35bp 4月19日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 4/10 AA 期間3年・20年 発行額： 3年債200億円、20年債100億円 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 20年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ドイツ レンジ／ 3年債：T(269回)+10bp 20年債：T(134回)+9─10bp 4月17日に起債予定 みずほコーポレート銀行 4/ 9 AA 期間5年、発行額1000億円 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(285回)+16bp 4月17日に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 9 AA 期間3年、発行額200億円 <0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ、野村 レンジ／L+10─15bp 今週後半に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 6 AA 期間3年・5年 <0#8498=JFI> 発行額： 3年債100億円以上、5年債150億円以上 主幹事：野村、大和、メリル、みずほ 東海東京 レンジ／ 3年債：T(271回)+10bp 5年債：T(286回)+10bp 4月17日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ 5月に起債予定 日産フィナンシャルサービス 4/ 5 AA 期間3年・5年、発行額各100億円以上 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル レンジ／ 3年債：T(269回)+22─28bp 5年債：T(285回)+22─28bp 今週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 高速道路機構 4/11 AA 期間4年・10年・20年、発行額各300億円 <0#0905=JFI> 入札方式 4月18日に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 4/ 9 A 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額：2年債500億円、5年債300億円、 10年債150億円、 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 4月23日の週の半ばごろに起債予定 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、ＧＳ 5月中旬に起債予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設
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