UPDATE1: 住宅金融支援機構、第60回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.34％

［東京 ２０日 ロイター］ 野村証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI>は、 貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定した。 発行額２７５５億円。 利率 １．３４％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．４０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ５月 ７日 貸付債権担保第６０回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 ２７５５億円 事務受託会社 三井住友銀行 利率 １．３４％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 最終償還期限 ２０４７年５月１０日 利払日 毎月１０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、大和証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証８５０ 大和証５８０ みずほ証５８０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５８０ ドイツ証５５ バークレイズ・キャピタル証５５ ＵＢＳ証５５ ・引受手数料 幹事手数料： 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 ２０００億円超が０．６３銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）