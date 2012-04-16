17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１５ 民主党成長戦略・経済対策プロジェクトチーム総会 ０８：５５ 閣議・閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ３月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：３０ ２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] （年次改定） １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ 製薬協メディアフォーラム「アジアの製薬産業の最新事情について」 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １６日（月） ２３００ＧＭＴ 韓国中銀、２０１２年の経済見通し改定 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン） １９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） タイ［旧正月（振替）］ １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢの統計に関する会議で演説 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ＩＭＦ、世界経済見通しについて会見 １３００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀が金融政策会合（１８日まで） ブラジル中銀通貨政策委員会（１８日まで） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 16 Apr Q1 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Apr Q1 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) 17 Apr Q1 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Apr Q1 2012 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) （東京 １７日 ロイター）