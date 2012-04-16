小松ウオール<7949.T>が12年3月期予想を大幅増益に修正、配当予想も前期並みに引上げ

［東京 １６日 ロイター］ 小松ウオール工業(7949.T)は１６日、２０１２年３月期業績予想を大幅増益に上方修正した。配当予想も当初の減配予想から前期実績水準に戻した。生産体制の見直しや全社あげての原価低減活動が奏功した。ただ売上高に関しては、国内景気の低迷と販売競争が厳しいとして減収予想とした。

新たな業績予想は売上高２４６億４４００万円（前回予想２５７億円）、営業利益１２億３６００万円（同７億４０００万円）、経常利益１２億６８００万円（同７億７０００万円）、当期利益６億５２００万円（同３億３０００万円）。配当予想は従来予想の年間配当２６円（中間期１３円、期末１３円に対して、２８円（同１３円、同１５円）とした。前期実績は計２８円（同１５円、同１３円）だった。