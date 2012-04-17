UPDATE1: みずほコーポレート銀、5年・1000億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.460％

［東京 １７日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほコーポレート銀行 <0#8310=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１０００億円。 利率 ０．４６０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８５回国債流通利回り＋０．１６％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 みずほコーポレート銀行 募集期間 ４月１７日 第２９回国内普通社債 払込日 ４月２３日 発行額 １０００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．４６０％ 主幹事 みずほ証券 発行価格 １００円 発行代理人 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．４６０％ 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１７年４月２１日 ＡＡ─（ＪＣＲ） 利払日 ４月、１０月の各２３日 Ａ１（ムーディーズ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） みずほ証９３４ みずほインベスターズ証３０ 野村証１０ 大和証１０ シティグループ証２ メリルリンチ日本証２ ゴールドマン・サックス証２ ＪＰモルガン証２ ドイツ証２ ＢＮＰパリバ証２ クレディ・スイス証２ ＲＢＳ証２ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）