UPDATE1: ＪＲ東海<9022.T>、3年・200億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.262％

［東京 １７日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、ＪＲ東 海（東海旅客鉄道）( 9022.T )<0#9022=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条 件を決定した。発行額２００億円。 利率 ０．２６２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２６９回国債複利利回り＋０．１０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＪＲ東海（東海旅 募集期間 ４月１７日 客鉄道）第５９回国内 払込日 ４月２５日 普通社債 各社債の金額 １億円 発行額 ２００億円 主幹事 三菱ＵＦＪＭＳ証券 期間 ３年 大和証券 利率 ０．２６２％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．２６２％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０１５年４月２４日 利払日 ３月３１日、９月３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１２０ 大和証８０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）