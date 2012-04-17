UPDATE1: ＪＲ東海<9022.T>、20年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.824％

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［東京 １７日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、ＪＲ東
海（東海旅客鉄道）(9022.T)<0#9022=JFI>は、期間２０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行
条件を決定した。発行額１００億円。
利率 １．８２４％
発行価格 １００円
スプレッド 第１３４回国債複利利回り＋０．１０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ＪＲ東海（東海旅 募集期間 ４月１７日
客鉄道）第６０回国内 払込日 ４月２５日
普通社債 各社債の金額 １億円
発行額 １００億円 主幹事 三菱ＵＦＪＭＳ証券
期間 ２０年 みずほ証券
利率 １．８２４％ ドイツ証券
発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行
応募者利回り １．８２４％ 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０３２年４月２３日 Ａａ３（ムーディーズ）
利払日 ３月３１日、９月３０日
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・引受証券と引受額（案 単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４０ みずほ証４０ ドイツ証２０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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